Börse Frankfurt in Rot: MDAX schwächelt zum Handelsstart

Der MDAX kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,35 Prozent schwächer bei 26 597,94 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 246,020 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,185 Prozent auf 26 641,86 Punkte an der Kurstafel, nach 26 691,29 Punkten am Vortag.

Bei 26 656,58 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 26 561,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Wert von 25 290,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2023, wurde der MDAX mit 27 204,49 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, mit 25 604,18 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 4,41 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 29 815,39 Punkten. Bei 23 626,97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,90 Prozent auf 134,40 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 0,57 Prozent auf 6,01 EUR), TeamViewer (+ 0,44 Prozent auf 13,58 EUR), RATIONAL (+ 0,40 Prozent auf 634,00 EUR) und TAG Immobilien (+ 0,33 Prozent auf 12,32 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen ENCAVIS (-4,70 Prozent auf 13,98 EUR), SMA Solar (-1,56 Prozent auf 60,00 EUR), Lufthansa (-1,52 Prozent auf 8,24 EUR), LANXESS (-1,49 Prozent auf 25,85 EUR) und Delivery Hero (-1,19 Prozent auf 31,14 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 389 165 Aktien gehandelt. Mit 17,431 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die Lufthansa-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at