Börse Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel mit Verlusten

Der LUS-DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am dritten Tag der Woche in die Verlustzone.

Am Mittwoch fällt der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,09 Prozent auf 17 972,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 18 017,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 967,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 13.02.2024, bei 16 827,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.12.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 16 878,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.03.2023, den Wert von 14 981,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,33 Prozent nach oben. Bei 18 633,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 18,28 Prozent auf 22,65 EUR), EON SE (+ 6,78 Prozent auf 12,61 EUR), Infineon (+ 1,00 Prozent auf 35,23 EUR), Rheinmetall (+ 0,62 Prozent auf 420,90 EUR) und Allianz (+ 0,57 Prozent auf 265,35 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,94 Prozent auf 72,63 EUR), Merck (-0,84 Prozent auf 159,90 EUR), Symrise (-0,80 Prozent auf 105,60 EUR), Porsche (-0,76 Prozent auf 89,12 EUR) und MTU Aero Engines (-0,73 Prozent auf 218,60 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 947 775 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 202,537 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

