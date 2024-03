Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht Gewinne

Der LUS-DAX performt am Donnerstag positiv.

Um 12:23 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,37 Prozent auf 18 037,50 Punkte an.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 18 038,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 954,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 14.02.2024, mit 16 997,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 14.12.2023, einen Stand von 16 725,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 15 226,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 7,73 Prozent. Bei 18 633,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 4,56 Prozent auf 440,50 EUR), EON SE (+ 3,88 Prozent auf 13,00 EUR), adidas (+ 3,42 Prozent auf 207,00 EUR), RWE (+ 3,21 Prozent auf 32,76 EUR) und Siemens Energy (+ 2,94 Prozent auf 14,34 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-3,82 Prozent auf 21,90 EUR), Infineon (-2,71 Prozent auf 33,95 EUR), Beiersdorf (-0,99 Prozent auf 135,30 EUR), Heidelberg Materials (-0,65 Prozent auf 92,18 EUR) und BASF (-0,65 Prozent auf 49,27 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 4 827 876 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 206,599 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

