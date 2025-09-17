DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
17.09.2025 20:26:38
Brandsätze in Paketen: Litauen nimmt Verdächtige fest
VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen haben die Justizbehörden ein Netzwerk von Personen aufgedeckt, die Brandanschläge in verschiedenen europäischen Ländern geplant und organisiert haben sollen. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Vilnius sollen sie im Auftrag des russischen Geheimdienstes Pakete mit selbstgebauten Sprengsätzen über Kurierdienste in andere EU-Länder und nach Großbritannien versandt haben. Versteckt gewesen seien die hochentzündlichen Brandsätze mit Zeitzünder in Massagekissen und Kosmetiktuben.
Die Pakete wurden den Angaben zufolge von einem litauischen Staatsbürger am 19. Juli 2024 aufgegeben. Zwei Sendungen wurden demnach von Vilnius mit DHL (DHL Group (ex Deutsche Post))-Frachtflugzeugen nach Großbritannien verschickt, die beiden anderen mit DPD-Lastwagen nach Polen. Eines davon fing im DHL-Logistikzentrum Leipzig, wo es umgeladen und zu seinem Endadressaten weitergeschickt werden sollte, Feuer.
Ein weiteres Paket detonierte den Ermittlern zufolge am 21. Juli in einem DPD-Lkw auf der Fahrt durch Polen, ein drittes am 22. Juli in einem DHL-Lager im englischen Birmingham. Beim vierten Paket kam es aufgrund eines technischen Defekts nicht zur Zündung, hieß es in der Mitteilung der Behörden.
Hintermänner aus Russland
Die Behörden gaben in der Mitteilung nicht an, wie viele Personen in Litauen oder anderen Ländern festgenommen wurden. Im Zuge der Ermittlungen sei festgestellt worden, dass die Aktionen von russischen Staatsbürgern mit Verbindungen zum russischen Militärgeheimdienst organisiert und koordiniert wurden.
Insgesamt werden 15 Personen der Organisation und Durchführung der mutmaßlichen Anschläge verdächtigt. Gegen drei Personen wurde ein internationaler Haftbefehl erlassen, teilten die Behörden mit. Bei den Ermittlungen wurden in Litauen, Polen, Lettland und Estland mehr als 30 Durchsuchungen durchgeführt und dabei weitere Brandsätze gefunden. Die Behörden vermuten, dass die sichergestellten Sprengladungen zur Planung und Durchführung weiterer Anschläge verwendet worden sein könnten./awe/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten
|
20:26
|Brandsätze in Paketen: Litauen nimmt Verdächtige fest (dpa-AFX)
|
15:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
15.09.25
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15.09.25
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
15.09.25
|DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.09.25
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
09.09.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Analysen
|11.09.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|11.09.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|11.09.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|29.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|15.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|14.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|25.06.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.08.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|27.06.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|16.05.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|02.05.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|38,19
|0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed senkt den Leitzins: US-Börsen uneinheitlich -- ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt in Grün -- Handel in Asien endet uneinheitlich
In Wien verlief der Handel in ruhigen Bahnen. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit leicht positiver Tendenz. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.