Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
08.12.2025 18:46:21
Brookfield’s Oaktree to invest in Allianz insurance risks
Deal comes amid flurry of private capital tie-ups through Lloyd’s of London market, including Blackstone and AIGWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allianzmehr Nachrichten
|
18:46
|Brookfield’s Oaktree to invest in Allianz insurance risks (Financial Times)
|
17:58
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schließt im Plus (finanzen.at)
|
05.12.25
|DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
03.12.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.12.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
03.12.25
|Allianz-Aktie im Minus: Spitzenmanager sehen sich höheren Klagegefahren ausgesetzt (dpa-AFX)