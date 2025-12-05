Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Allianz-Investmentbeispiel
|
05.12.2025 10:03:38
DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 5 Jahren verdient
Am 05.12.2020 wurde die Allianz-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 198,58 EUR. Bei einem Allianz-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50,358 Allianz-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.12.2025 auf 366,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 471,15 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 84,71 Prozent.
Allianz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 139,03 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: JPstock / Shutterstock.com
|
03.12.25
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
|
03.12.25
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge
|
03.12.25
Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer
|
03.12.25
Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer
|
03.12.25
Allianz-Aktie im Minus: Spitzenmanager sehen sich höheren Klagegefahren ausgesetzt
|
03.12.25
STOXX-Handel: Euro STOXX 50 nachmittags in Grün
|
03.12.25
Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag im Plus
|
03.12.25
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen
|02.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.25
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.25
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Allianz
|367,30
|0,38%
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.