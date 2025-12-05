DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Allianz-Aktie gebracht.

Am 05.12.2020 wurde die Allianz-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 198,58 EUR. Bei einem Allianz-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50,358 Allianz-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.12.2025 auf 366,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 471,15 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 84,71 Prozent.

Allianz wurde jüngst mit einem Börsenwert von 139,03 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at