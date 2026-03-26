TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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26.03.2026 10:38:38
Bundestag beschließt Spritpreispaket
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat angesichts der stark gestiegenen Spritpreise ein Maßnahmenpaket beschlossen. Künftig dürfen Tankstellen nur noch einmal am Tag die Preise erhöhen, außerdem wird das Kartellrecht verschärft. Das Paket muss am Freitag noch den Bundesrat passieren./hoe/DP/men
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