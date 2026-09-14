Enel Aktie
|8,85EUR
|-0,13EUR
|-1,46%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Bartlomiej Kubicki am Freitag nach der Präsentation des Konzerns auf der "Strategic Decisions Conference" von Bernstein in London. Die Veranstaltung habe seine optimistische Einschätzung der europäischen Versorgerbranche untermauert./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 14:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9,80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8,86 €
|
Abst. Kursziel*:
10,63%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,68%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
09:28
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
09.09.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
07.09.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.09.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)