Enel Aktie

8,85EUR -0,13EUR -1,46%
Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.09.2026 08:46:07

Enel Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Bartlomiej Kubicki am Freitag nach der Präsentation des Konzerns auf der "Strategic Decisions Conference" von Bernstein in London. Die Veranstaltung habe seine optimistische Einschätzung der europäischen Versorgerbranche untermauert./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 14:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
9,80 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
8,86 € 		Abst. Kursziel*:
10,63%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
8,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,68%
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Enel S.p.A.

mehr Nachrichten