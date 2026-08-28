Enel Aktie
|9,41EUR
|0,06EUR
|0,63%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
28.08.2026 08:37:26
Enel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Höhere Inflation helfe den italienischen regulierten Versorgern etwas bei ansonsten drohenden Kürzungen der vom Regulierer erlaubten Kapitalrendite, schrieb Bartlomiej Kubicki am Donnerstag./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 12:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9,80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
9,45 €
|
Abst. Kursziel*:
3,68%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
9,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,11%
|
Analyst Name::
Bartlomiej Kubicki
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
27.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
27.08.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
27.08.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
27.08.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Enel S.p.A.
|08:37
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|15.06.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|9,41
|0,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:37
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:36
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:10
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07:05
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:05
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|TRATON Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Flughafen Wien neutral
|Erste Group Bank
|27.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|27.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK