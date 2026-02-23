NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Underperform" belassen. Das bis 2028 avisierte Ergebnis je Aktie liege über dem Konsens, schrieb Fernando Garcia am Montag anlässlich der Ziele vom Kapitalmarkttag. Es komme aber entscheidend darauf an, welche Strompreisprognose die Italiener dem zugrunde legten./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 02:29 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 02:29 / EST



