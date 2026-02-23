Enel Aktie
|9,60EUR
|0,52EUR
|5,70%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Underperform" belassen. Das bis 2028 avisierte Ergebnis je Aktie liege über dem Konsens, schrieb Fernando Garcia am Montag anlässlich der Ziele vom Kapitalmarkttag. Es komme aber entscheidend darauf an, welche Strompreisprognose die Italiener dem zugrunde legten./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 02:29 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 02:29 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Underperform
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
8,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
9,62 €
|
Abst. Kursziel*:
-16,87%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
9,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,62%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.
|
10:10
|KORREKTUR: Enel will Investitionen massiv erhöhen und die Rendite verbessern (Dow Jones)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.02.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.02.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)