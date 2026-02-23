Enel Aktie

9,60EUR 0,52EUR 5,70%
Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

23.02.2026 09:28:14

Enel Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Underperform" belassen. Das bis 2028 avisierte Ergebnis je Aktie liege über dem Konsens, schrieb Fernando Garcia am Montag anlässlich der Ziele vom Kapitalmarkttag. Es komme aber entscheidend darauf an, welche Strompreisprognose die Italiener dem zugrunde legten./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 02:29 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 02:29 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Underperform
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
9,62 € 		Abst. Kursziel*:
-16,87%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
9,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,62%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Enel S.p.A.

