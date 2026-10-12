Enel Aktie

8,93EUR 0,04EUR 0,49%
Enel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

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12.10.2026 08:44:38

Enel Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel auf "Overweight" belassen. Alejandra Botbol untersuchte im ihrem vierteljährlichen Branchenbericht Windgeschwindigkeiten und Stromerzeugung nach Ländern und Technologien. Sie gewichte diese Indikatoren anhand der installierten Leistung der einzelnen Unternehmen, um die Tendenzen bei der Stromerzeugung der europäischen Energieversorger im Quartalsvergleich abzuschätzen, schrieb die Expertin in einer am Montag vorliegenden Studie. Im 3. Quartal 2026 habe sie auf der Iberischen Halbinsel unterdurchschnittliche Windgeschwindigkeiten verzeichnet, während diese im restlichen Europa im Jahresvergleich weitgehend unverändert geblieben seien./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 17:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
8,93 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
8,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alejandra Botbol 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Enel S.p.A.

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08:44 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Enel Buy UBS AG
25.09.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Enel S.p.A. 8,94 0,56% Enel S.p.A.

Aktuelle Aktienanalysen

08:57 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
08:45 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:44 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
08:31 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
08:28 Renault Hold Deutsche Bank AG
08:21 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
08:21 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
08:19 Tesla Outperform RBC Capital Markets
08:18 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:07 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
08:07 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:06 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:00 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
09.10.26 Nike Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Nike Outperform Bernstein Research
09.10.26 adidas Outperform Bernstein Research
09.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
09.10.26 Barclays Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
09.10.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
09.10.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.10.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Sixt Buy UBS AG
09.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.10.26 Porsche vz. Buy UBS AG
09.10.26 Valeo Neutral UBS AG
09.10.26 Michelin Neutral UBS AG
09.10.26 Continental Buy UBS AG
09.10.26 Schaeffler Neutral UBS AG
09.10.26 Volkswagen Neutral UBS AG
09.10.26 AUMOVIO Buy UBS AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
09.10.26 Renault Sell UBS AG
09.10.26 BMW Neutral UBS AG
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