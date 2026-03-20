Enel Aktie
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WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach endgültigen Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Das Nettoergebnis des Versorgers habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Fernando Garcia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die übrigen Kennziffern hätten im Rahmen der bereits bekannten Eckdaten gelegen./rob/mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 19:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 19:29 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Underperform
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Unternehmen:
Enel S.p.A.
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
8,00 €
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Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
9,34 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,33%
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Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
9,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,37%
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Analyst Name::
Fernando Garcia
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KGV*:
-
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