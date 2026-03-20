NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach endgültigen Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Das Nettoergebnis des Versorgers habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Fernando Garcia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die übrigen Kennziffern hätten im Rahmen der bereits bekannten Eckdaten gelegen./rob/mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 19:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 19:29 / EDT





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