Enel Aktie

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WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367

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20.03.2026 11:13:29

Enel Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach endgültigen Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Das Nettoergebnis des Versorgers habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Fernando Garcia in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die übrigen Kennziffern hätten im Rahmen der bereits bekannten Eckdaten gelegen./rob/mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 19:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 19:29 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Enel S.p.A. Underperform
Unternehmen:
Enel S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
9,34 € 		Abst. Kursziel*:
-14,33%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
9,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,37%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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