Continental-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Im Autozuliefersektor gebe es erste Lichtblicke am dunklen Horizont, schrieb Analyst David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Diesjährige Marktpotenziale in Europa seien nicht eingepreist, doch langfristig seien die Wachstumsvoraussetzungen schwierig. Schaeffler und Continental sind die Aktien, die er vor diesem Hintergrund am wenigsten bevorzugt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Continental-Aktie notierte um 11:34 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 67,32 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 5,47 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 203 887 Continental-Aktien. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2024 12,5 Prozent. Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Continental am 08.05.2024 präsentieren.

