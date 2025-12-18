Continental Aktie

66,32EUR 0,88EUR 1,34%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

18.12.2025 19:00:21

Continental Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Orginalausrüsterdaten zum Reifenmarkt seien im November zwar schwach geblieben, schrieb Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings fielen die Rohstoffpreise weiter, was Anfang 2026 für Rückenwind sorgen werde./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
66,60 € 		Abst. Kursziel*:
12,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,09%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

