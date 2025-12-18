Continental Aktie
|66,32EUR
|0,88EUR
|1,34%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Orginalausrüsterdaten zum Reifenmarkt seien im November zwar schwach geblieben, schrieb Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings fielen die Rohstoffpreise weiter, was Anfang 2026 für Rückenwind sorgen werde./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 12:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66,60 €
|
Abst. Kursziel*:
12,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,09%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
17.12.25
|Continental-Aktie verliert: Wechsel an der Unternehmensspitze (dpa-AFX)
|
17.12.25
|DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.12.25
|Analyse: Barclays Capital bewertet Continental-Aktie schlechter (finanzen.at)
|
10.12.25
|DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.at)