Continental Aktie
|65,62EUR
|-0,60EUR
|-0,91%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Aussagen des großen Kautschukproduzenten SRI Trang zu rückläufigen Volumina und schwacher Nachfrage deuteten auf niedrigere Importe der EU und USA hin, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Davon könnten lokale Produzenten wie Michelin und Continental profitieren./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66,80 €
|
Abst. Kursziel*:
12,28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,29%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
10:03
|DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.12.25
|Analyse: Barclays Capital bewertet Continental-Aktie schlechter (finanzen.at)
|
10.12.25
|DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
03.12.25
|Analyse: Underperform-Bewertung für Continental-Aktie von Bernstein Research (finanzen.at)