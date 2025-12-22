Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
22.12.2025 14:59:00
Dänische Eisenbahngesellschaft stellt Batteriezüge von Siemens in Dienst
Eine regionale Eisenbahngesellschaft auf dem dänischen Festland setzt Akkuzüge von Siemens ein. Sie sollen Dieselzüge ersetzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
