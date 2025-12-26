DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Allianz eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.12.2022 wurde die Allianz-Aktie via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 202,20 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 49,456 Allianz-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 337,29 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Papiers am 23.12.2025 auf 391,00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 93,37 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Allianz belief sich zuletzt auf 148,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

