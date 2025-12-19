Allianz Aktie

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

Allianz-Investment 19.12.2025 10:03:56

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Allianz-Aktie Anlegern gebracht.

Am 19.12.2024 wurde die Allianz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Allianz-Papier bei 296,90 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Allianz-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,368 Allianz-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 299,76 EUR, da sich der Wert eines Allianz-Anteils am 18.12.2025 auf 385,90 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,98 Prozent zugenommen.

Allianz wurde am Markt mit 146,59 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

