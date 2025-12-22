Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Frühes Investment
|
22.12.2025 10:04:06
DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daimler Truck von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Daimler Truck-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 29,59 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Daimler Truck-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,380 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.12.2025 126,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,43 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 26,50 Prozent.
Der Marktwert von Daimler Truck betrug jüngst 27,67 Mrd. Euro. Die Daimler Truck-Aktie wurde am 10.12.2021 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Daimler Truck-Anteils belief sich damals auf 28,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
