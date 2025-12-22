Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 22.12.2025 10:04:06

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daimler Truck von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Daimler Truck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daimler Truck von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Daimler Truck-Aktie gebracht.

Die Daimler Truck-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 29,59 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Daimler Truck-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,380 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.12.2025 126,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,43 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 26,50 Prozent.

Der Marktwert von Daimler Truck betrug jüngst 27,67 Mrd. Euro. Die Daimler Truck-Aktie wurde am 10.12.2021 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Daimler Truck-Anteils belief sich damals auf 28,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu Daimler Truckmehr Nachrichten