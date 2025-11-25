DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Scout24 von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Scout24-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,46 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Scout24-Aktie investierten, hätten nun 328,299 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Scout24-Aktie auf 89,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 218,65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 192,19 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 6,40 Mrd. Euro. Die Scout24-Aktie wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Scout24-Aktie bei 30,75 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at