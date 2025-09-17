Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Lohnender Siemens-Einstieg?
|
17.09.2025 10:04:17
DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 17.09.2015 wurden Siemens-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 76,62 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,305 Siemens-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 295,01 EUR, da sich der Wert eines Siemens-Anteils am 16.09.2025 auf 226,05 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 195,01 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Siemens betrug jüngst 180,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: AR Pictures / Shutterstock.com
