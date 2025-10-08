DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Siemens-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Siemens-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 110,84 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens-Aktie investiert, befänden sich nun 0,902 Siemens-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Siemens-Aktie auf 242,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 218,60 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 118,60 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Siemens einen Börsenwert von 190,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at