DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zalando-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Zalando gewesen.

Das Zalando-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Zalando-Anteile betrug an diesem Tag 22,65 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Zalando-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 441,501 Zalando-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,52 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 13 474,61 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,75 Prozent erhöht.

Zalando erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,92 Mrd. Euro. Am 01.10.2014 wurden Zalando-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Zalando-Aktie bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at