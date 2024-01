DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allianz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Allianz-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Allianz-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 177,36 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Allianz-Aktie investierten, hätten nun 56,382 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 04.01.2024 13 841,90 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 245,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,42 Prozent gesteigert.

Am Markt war Allianz jüngst 92,61 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at