DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die BASF-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BASF-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 49,73 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das BASF-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20,111 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 42,79 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 860,53 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,95 Prozent verringert.

Alle BASF-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at