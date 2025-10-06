DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infineon-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Infineon-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Infineon-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Infineon-Aktie bei 30,37 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Infineon-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 329,327 Infineon-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 243,21 EUR, da sich der Wert einer Infineon-Aktie am 03.10.2025 auf 34,14 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,43 Prozent vermehrt.

Der Infineon-Wert an der Börse wurde auf 44,35 Mrd. Euro beziffert. Am 13.03.2000 fand der erste Handelstag der Infineon-Aktie an der Börse XETRA statt. Ein Infineon-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at