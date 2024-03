DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Siemens Energy-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Siemens Energy-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20,23 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 49,432 Siemens Energy-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 680,92 EUR, da sich der Wert eines Siemens Energy-Papiers am 05.03.2024 auf 13,78 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 31,91 Prozent.

Zuletzt verbuchte Siemens Energy einen Börsenwert von 11,13 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 wagte die Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann das Siemens Energy-Papier bei 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at