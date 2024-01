DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Siemens Energy-Anteile an diesem Tag 17,67 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 566,091 Siemens Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 801,59 EUR, da sich der Wert eines Siemens Energy-Papiers am 09.01.2024 auf 12,02 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 31,98 Prozent.

Jüngst verzeichnete Siemens Energy eine Marktkapitalisierung von 9,61 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA war der 28.09.2020. Der Erstkurs des Siemens Energy-Papiers belief sich damals auf 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at