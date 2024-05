DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Commerzbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Commerzbank-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,43 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Commerzbank-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 556,420 Commerzbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Commerzbank-Papiers auf 15,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 961,09 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 139,61 Prozent.

Commerzbank war somit zuletzt am Markt 18,65 Mrd. Euro wert. Das Commerzbank-Papier wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Commerzbank-Papiers lag beim Börsengang bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at