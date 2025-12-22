DHL Group Aktie

Lohnender DHL Group (ex Deutsche Post)-Einstieg? 22.12.2025 10:04:06

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier an diesem Tag 25,63 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 390,244 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 216,59 EUR, da sich der Wert einer DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am 19.12.2025 auf 46,68 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 82,17 Prozent gleich.

DHL Group (ex Deutsche Post) war somit zuletzt am Markt 50,51 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an der Börse XETRA war der 20.11.2000. Damals wurde der erste Kurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers bei 21,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

19.12.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 DHL Group Equal Weight Barclays Capital
18.12.25 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
02.12.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 DHL Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
