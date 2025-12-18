DHL Group Aktie
|46,25EUR
|0,11EUR
|0,24%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Der Welthandel erhole sich von einem äußerst volatilen Jahr 2025 mit einem Anstieg des globalen Containervolumens und der internationalen Luftfracht, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur Logistikbranche. Da die Reedereien die Suezkanal-Transitfahrten zwischen Asien und Europa aber erst langsam wieder aufnähmen, seien die Schwankungen und Schockwellen noch nicht vorbei./tav/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 22:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
42,80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
46,17 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,30%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
46,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,46%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten
|
17.12.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|DAX-Handel aktuell: DAX freundlich (finanzen.at)
|
17.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
17.12.25
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.12.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
15.12.25
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
15.12.25
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15.12.25
|DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Analysen
|11:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|11:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|11:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|DHL Group Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|07.11.25
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|46,14
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:15
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|12:12
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:12
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12:11
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12:10
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:09
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|12:03
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|11:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:39
|voestalpine Hold
|Erste Group Bank
|10:52
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|10:48
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:13
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|10:12
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:48
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|09:45
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|09:34
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|09:07
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:04
|Pernod Ricard Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:03
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:23
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.12.25
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|17.12.25
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|17.12.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research