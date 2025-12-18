DHL Group Aktie

46,25EUR 0,11EUR 0,24%
DHL Group

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

18.12.2025 11:59:39

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Der Welthandel erhole sich von einem äußerst volatilen Jahr 2025 mit einem Anstieg des globalen Containervolumens und der internationalen Luftfracht, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur Logistikbranche. Da die Reedereien die Suezkanal-Transitfahrten zwischen Asien und Europa aber erst langsam wieder aufnähmen, seien die Schwankungen und Schockwellen noch nicht vorbei./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 22:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
42,80 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
46,17 € 		Abst. Kursziel*:
-7,30%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
46,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,46%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:59 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
02.12.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 DHL Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 DHL Group Neutral UBS AG



