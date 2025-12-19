DHL Group Aktie

47,04EUR 0,48EUR 1,03%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.12.2025 08:11:17

DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group vor Quartalszahlen von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Kennziffern des Logistikkonzerns dürften etwas besser als im Vorjahreszeitraum ausfallen, schrieb Marco Limite in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Quartalsresultate des US-Wettbewerbers Fedex ließen positive Rückschlüsse auf das Express-Geschäft zu./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 22:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
46,21 € 		Abst. Kursziel*:
-6,95%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
47,04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,59%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten