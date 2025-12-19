DHL Group Aktie
|47,04EUR
|0,48EUR
|1,03%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group vor Quartalszahlen von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Kennziffern des Logistikkonzerns dürften etwas besser als im Vorjahreszeitraum ausfallen, schrieb Marco Limite in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Quartalsresultate des US-Wettbewerbers Fedex ließen positive Rückschlüsse auf das Express-Geschäft zu./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 22:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
46,21 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,95%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
47,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,59%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
