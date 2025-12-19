DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.12.2025 16:04:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 53,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Wettbewerbers FedEx zeigten weiter günstige Preisentwicklungen, schrieb Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verbesserten sich die Volumina im internationalen Handel. Dies sei ein positives Signal auch für DHL Express zum saisonalen Höhepunkt des Geschäfts./mf/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:19 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten