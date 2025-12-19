DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
19.12.2025 16:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 53,50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Wettbewerbers FedEx zeigten weiter günstige Preisentwicklungen, schrieb Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verbesserten sich die Volumina im internationalen Handel. Dies sei ein positives Signal auch für DHL Express zum saisonalen Höhepunkt des Geschäfts./mf/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:19 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
