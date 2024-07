DAX-Handel aktuell: DAX beginnt Handel mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Um 09:12 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,34 Prozent auf 18 229,26 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 1,754 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 18 286,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18 290,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 286,86 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 212,55 Zählern.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, lag der DAX bei 18 497,94 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.04.2024, den Stand von 18 283,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 16 147,90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 8,71 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,06 Prozent auf 24,90 EUR), Zalando (+ 0,83 Prozent auf 23,04 EUR), Rheinmetall (+ 0,68 Prozent auf 486,70 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,55 Prozent auf 237,90 EUR) und BASF (+ 0,33 Prozent auf 44,54 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Heidelberg Materials (-1,66 Prozent auf 94,84 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,56 Prozent auf 459,60 EUR), Continental (-1,51 Prozent auf 52,24 EUR), Bayer (-1,41 Prozent auf 25,80 EUR) und Porsche (-1,12 Prozent auf 68,58 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 440 820 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 221,212 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 8,51 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at