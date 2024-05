DAX-Handel aktuell: DAX schlussendlich leichter

Am Mittwoch gab der DAX via XETRA zum Handelsende um 1,09 Prozent auf 18 474,88 Punkte nach. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,826 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 18 677,70 Punkte an der Kurstafel, nach 18 677,87 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 438,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 677,70 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1,22 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 29.04.2024, einen Stand von 18 118,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 17 678,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 15 952,73 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,17 Prozent. Bei 18 892,92 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell adidas (+ 2,16 Prozent auf 227,10 EUR), Merck (+ 0,51 Prozent auf 168,50 EUR), Hannover Rück (+ 0,45 Prozent auf 224,00 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,35 Prozent auf 230,60 EUR) und Zalando (+ 0,33 Prozent auf 24,11 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-3,84 Prozent auf 25,80 EUR), Rheinmetall (-3,42 Prozent auf 516,10 EUR), Infineon (-3,19 Prozent auf 37,07 EUR), Bayer (-3,15 Prozent auf 26,93 EUR) und Sartorius vz (-3,01 Prozent auf 241,80 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 860 504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 210,591 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,05 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at