DHL Group Aktie

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

10.12.2025 12:50:00

Deutsche Post: Monopolkommission nimmt Konkurrenten in Schutz

Die Deutsche Post ist bei Briefdienstleistungen von der Umsatzsteuer befreit, Konkurrenzunternehmen teilweise nicht. Die Monopolkommission findet das unfair und warnt vor einem Aus der Alternativen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
