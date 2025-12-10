DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
10.12.2025 12:50:00
Deutsche Post: Monopolkommission nimmt Konkurrenten in Schutz
Die Deutsche Post ist bei Briefdienstleistungen von der Umsatzsteuer befreit, Konkurrenzunternehmen teilweise nicht. Die Monopolkommission findet das unfair und warnt vor einem Aus der Alternativen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
