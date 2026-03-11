Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|
11.03.2026 13:28:52
Die Ziele des neuen Raiffeisen-Chefs
Gabriel Brenna ist erst seit vergangenem Dezember Chef der zweitgrössten Schweizer Bankengruppe. Neben einem «guten Ergebnis» präsentierte der gebürtige Walliser seine Kurzfrist-Ziele. Auch ohne Verwaltungsrats-Präsident sei man «mitten in der Ausarbeitung einer neuen gemeinsamen Strategie», sagte er an der Bilanzmedien-Pressekonferenz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
