Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.03.2026 13:28:52

Die Ziele des neuen Raiffeisen-Chefs

Gabriel Brenna ist erst seit vergangenem Dezember Chef der zweitgrössten Schweizer Bankengruppe. Neben einem «guten Ergebnis» präsentierte der gebürtige Walliser seine Kurzfrist-Ziele. Auch ohne Verwaltungsrats-Präsident sei man «mitten in der Ausarbeitung einer neuen gemeinsamen Strategie», sagte er an der Bilanzmedien-Pressekonferenz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Raiffeisen

mehr Nachrichten