Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels fester

Wie bereits am Vortag richtet sich der DAX auch heute in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent fester bei 18 730,50 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,820 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,012 Prozent auf 18 682,48 Punkte an der Kurstafel, nach 18 680,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 750,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 682,37 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,109 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.04.2024, wies der DAX einen Stand von 18 137,65 Punkten auf. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 23.02.2024, bei 17 419,33 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 23.05.2023, einen Stand von 16 152,86 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,69 Prozent. Bei 18 892,92 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 1,47 Prozent auf 38,27 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,09 Prozent auf 98,42 EUR), Siemens Energy (+ 1,00 Prozent auf 24,18 EUR), Rheinmetall (+ 0,98 Prozent auf 527,40 EUR) und Brenntag SE (+ 0,77 Prozent auf 68,32 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil EON SE (-1,08 Prozent auf 12,41 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,62 Prozent auf 28,81 EUR), Deutsche Telekom (-0,59 Prozent auf 21,98 EUR), RWE (-0,32 Prozent auf 34,60 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,23 Prozent auf 39,01 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 497 061 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,100 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at