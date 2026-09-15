SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
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15.09.2026 15:16:13
EQS-Adhoc: SMA Solar Technology AG: CEO Absent Due to Illness
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EQS-Ad-hoc: SMA Solar Technology AG / Key word(s): Other
SMA Solar Technology AG: CEO Absent Due to Illness
Niestetal, September 15, 2026 – The Chief Executive Officer of SMA Solar Technology AG, Jürgen Reinert, informed the Supervisory Board today that, due to illness, he will be unable to perform his duties as a member and Chairman of the Managing Board for the coming weeks.
SMA will be temporarily managed by the remaining members of the Management Board, Olaf Heyden and Kaveh Rouhi.
Olaf Heyden, the Managing Board member responsible for Transformation and Operations, will, until further notice, assume the responsibilities of Chief Executive Officer previously held by Jürgen Reinert and serve as Chairman of the Managing Board.
Contact:
Thomas Fritsche
Investor Relations
thomas.fritsche@sma.de
T: +49 (0)561 / 9522-1404
End of Inside Information
15-Sep-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SMA Solar Technology AG
|Sonnenallee 1
|34266 Niestetal
|Germany
|Phone:
|+49 (0)561 / 9522 - 0
|Fax:
|+49 (0)561 / 9522 - 100
|E-mail:
|investor.relations@sma.de
|Internet:
|http://www.sma.de
|ISIN:
|DE000A0DJ6J9
|WKN:
|A0DJ6J
|Indices:
|SDAX, TecDAX,
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900Q6JQHI8X451Q21
|EQS News ID:
|2399592
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2399592 15-Sep-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu SMA Solar AG
|
15:31
|SMA Solar: Vorstandsvorsitzender krank - Heyden übernimmt vorerst (dpa-AFX)
|
15:16
|EQS-Adhoc: SMA Solar Technology AG: Vorstandsvorsitzender krankheitsbedingt abwesend (EQS Group)
|
15:16
|EQS-Adhoc: SMA Solar Technology AG: CEO Absent Due to Illness (EQS Group)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
14.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX gibt mittags nach (finanzen.at)
|
14.09.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu SMA Solar AG
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|57,05
|-1,38%
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