WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
13.04.2026 17:40:53

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

13.04.2026 / 17:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

 

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
13. April 2026

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

 

Im Zeitraum vom 7. April 2026 bis einschließlich 10. April 2026 wurden insgesamt 532.978 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code)
07.04.2026 64.746 46,2102 2.991.925,61 Xetra
07.04.2026 68.053 46,2857 3.149.880,74 CBOE Europe (CEUX)
07.04.2026 10.020 46,1396 462.318,79 Turquoise Europe (TQEX)
07.04.2026 7.681 46,3107 355.712,49 Aquis Europe (AQEU)
08.04.2026 56.809 47,9061 2.721.497,63 Xetra
08.04.2026 51.492 47,8946 2.466.188,74 CBOE Europe (CEUX)
08.04.2026 6.350 47,9148 304.258,98 Turquoise Europe (TQEX)
08.04.2026 5.497 47,9910 263.806,53 Aquis Europe (AQEU)
09.04.2026 82.307 48,4136 3.984.778,18 Xetra
09.04.2026 46.491 48,3999 2.250.159,75 CBOE Europe (CEUX)
09.04.2026 9.189 48,4345 445.064,62 Turquoise Europe (TQEX)
09.04.2026 3.759 48,4716 182.204,74 Aquis Europe (AQEU)
10.04.2026 65.993 49,0865 3.239.365,39 Xetra
10.04.2026 43.755 49,1251 2.149.468,75 CBOE Europe (CEUX)
10.04.2026 6.560 49,1563 322.465,33 Turquoise Europe (TQEX)
10.04.2026 4.276 49,1614 210.214,15 Aquis Europe (AQEU)
Gesamt 532.978
 		 47,8431 25.499.310,42
 		  

 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
2. April 2026 bis einschließlich 10. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 689,978 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

 


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet: www.group.dhl.com

 
