DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
08.06.2026 15:27:03
EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG
/ Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 1. Juni 2026 bis einschließlich 5. Juni 2026 wurden insgesamt 172.633 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Post AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2341538 08.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
15:27
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
15:27
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
03.06.26
|EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
03.06.26
|EQS-PVR: Deutsche Post AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
03.06.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
02.06.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester (finanzen.at)
|
02.06.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
02.06.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|28.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|28.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|04.05.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|51,90
|0,54%
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