DHL Group Aktie
|51,84EUR
|0,06EUR
|0,12%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Gegenwind im Handel und von der Währungsseite bestimme das zweite Quartal, schrieb Alex Irving am Dienstagnachmittag nach einem Gespräch mit dem Logistiker. Konjunktureller Gegenwind von höheren Ölpreisen zeige sich noch nicht./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 15:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
51,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,89%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
51,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,12%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
09.06.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.06.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
08.06.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
03.06.26
|EQS-PVR: Deutsche Post AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
03.06.26
|EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
03.06.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
02.06.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.06.26