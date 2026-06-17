DHL Group Aktie

52,70EUR 0,22EUR 0,42%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.06.2026 17:13:00

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group anlässlich der "European Industrials Conference" der US-Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Management habe sich zuversichtlich gezeigt, dass der Logistikkonzern die anhaltenden konjunkturellen und handelspolitischen Unsicherheiten meistern könne, schrieb Alexia Dogani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der nächsten Phase gehe es vor allem darum, das Volumenwachstum aus eigener Kraft wieder aufzunehmen, dabei die Kostendisziplin beizubehalten und die Vorteile einer verbesserten operativen Hebelwirkung zu nutzen./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 14:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 14:35 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
52,62 € 		Abst. Kursziel*:
14,03%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
52,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,85%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

mehr Nachrichten