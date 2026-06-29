DHL Group Aktie
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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DHL Group von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Patrick Creuset hob am Montag seine Schätzungen für das Express-Geschäft der Bonner weiter an. Für das zweite Quartal und auch das Gesamtjahr bleibt er mit seinen Prognosen für den Logistikkonzern über dem Konsens./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:02 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
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Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
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Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
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Kursziel:
54,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
52,32 €
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Abst. Kursziel*:
3,21%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
52,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,33%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
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KGV*:
-
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