NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DHL Group von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Patrick Creuset hob am Montag seine Schätzungen für das Express-Geschäft der Bonner weiter an. Für das zweite Quartal und auch das Gesamtjahr bleibt er mit seinen Prognosen für den Logistikkonzern über dem Konsens./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:02 / CET

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