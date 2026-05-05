DHL Group Aktie
|45,57EUR
|-0,71EUR
|-1,53%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DHL Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 52 Euro gesenkt. Angesichts gewisser konjunktureller Risiken und eines klareren Kurses des Konkurrenten Kühne + Nagel sehe er für die Aktie des deutschen Logistikriesen kurzfristig weniger Aufwärtspotenzial als bei den Schweizern, begründete Michael Aspinall sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. DHL sei aber nach wie vor ein qualitativ hochwertiges und auf Kostensenkungen ausgerichtetes Unternehmen, betonte er./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 15:55 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
46,42 €
|
Abst. Kursziel*:
12,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,11%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
05.05.26
|DHL: Die Deutsche Post heißt bald nicht mehr Deutsche Post (Spiegel Online)
|
05.05.26
|ROUNDUP 2: Die Post heißt bald nicht mehr Post (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Neuer Konzernname: Deutsche Post wird zu DHL (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Neuer Konzernname: Deutsche Post wird zu DHL (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.05.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
05.05.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Grün (finanzen.at)