DHL Group Aktie
|51,18EUR
|0,62EUR
|1,23%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Luftfrachtraten hätten im Mai vier Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen und seien damit auf das Niveau vom Januar zurückgekehrt, schrieb Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Seefrachtraten seien um 31 Prozent gefallen./edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 06:28 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 10:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
50,42 €
|
Abst. Kursziel*:
3,13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
51,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,60%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
17:58
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.05.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
27.05.26
|EQS-PVR: Deutsche Post AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
27.05.26
|EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)