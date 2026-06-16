LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 55 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite nannte am Montagnachmittag fünf Gründe, warum Anleger die Aktien der Bonner im Depot haben sollten. Dazu gehörten ein besserer Ergebnismix als in der Vergangenheit und starke Kostenkontrolle. Zudem verdiene die Aktie eine höhere Bewertung./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 16:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:00 / GMT



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