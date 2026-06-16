DHL Group Aktie
|52,76EUR
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|1,34%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 55 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite nannte am Montagnachmittag fünf Gründe, warum Anleger die Aktien der Bonner im Depot haben sollten. Dazu gehörten ein besserer Ergebnismix als in der Vergangenheit und starke Kostenkontrolle. Zudem verdiene die Aktie eine höhere Bewertung./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 16:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
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Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
57,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
52,28 €
|
Abst. Kursziel*:
9,03%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
52,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,04%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
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