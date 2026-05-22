DHL Group Aktie
|49,70EUR
|1,71EUR
|3,56%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Die Dynamik der Luftfrachtkapazitäten im Express-Geschäft der Bonner habe Anfang Mai angezogen, schrieb Cristian Nedelcu am Freitag. Er sieht jedoch auch Gegenwind und nennt die europäischen Einkaufsmanagerindizes als Warnsignal./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
49,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,44%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
49,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,44%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt DHL Group auf 'Buy' - Ziel hoch auf 56 Euro (dpa-AFX)
|
09:39
|Analyse: Buy-Hochstufung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
20.05.26
|EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Hans-Ulrich Engel, buy (EQS Group)
|
20.05.26
|EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Hans-Ulrich Engel, Kauf (EQS Group)
|
19.05.26
|Analyse: Overweight-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Barclays Capital (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|08:47
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|08:47
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|08:47
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|04.05.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|49,68
|3,52%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:04
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:02
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:59
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10:58
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|Stellantis Buy
|UBS AG
|10:55
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:55
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:49
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|10:46
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|10:43
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|10:40
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|10:35
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|10:32
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|10:30
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:18
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|10:17
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|STRABAG accumulate
|Erste Group Bank
|08:47
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08:34
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:31
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:11
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|CSG Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07:22
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|06:30
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG