Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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23.11.2026 15:55:51
EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG
/ Aktienrückkäufe vom 16. November 2026 bis 20. November 2026
Infineon Technologies AG:
Neubiberg, 23. November 2026
Aktienrückkaufprogramm 2026 – Woche 2 vom 16. November bis 20. November 2026 / 2. Zwischenmeldung
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Im Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschließlich 20. November 2026 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 3.650.240 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2026 erworben, das am 11. November 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Aktienrückkaufprogramm 2026
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program
Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 11. November 2026 bis einschließlich 20. November 2026 6.047.764 Aktien erworben.
Infineon Technologies AG
Der Vorstand
23.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Infineon Technologies AG
|Am Campeon 1-15
|85579 Neubiberg
|Deutschland
|Internet:
|www.infineon.com
|LEI Code:
|TSI2PJM6EPETEQ4X1U25
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2440722 23.11.2026 CET/CEST
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