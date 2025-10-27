Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
27.10.2025 10:13:53
EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Siemens Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Erwerb eigener Aktien – 89. Zwischenmeldung
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Erwerb eigener Aktien – 89. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 20. Oktober 2025 bis einschließlich 26. Oktober 2025 wurden insgesamt Stück 159.313 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Aktiengesellschaft erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. Februar 2024 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Februar 2024 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Siemens Aktiengesellschaft veröffentlicht (www.siemens.com/aktienrueckkauf2024-29).
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Februar 2024 bis einschließlich 26. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 17.688.399 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Siemens Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Siemens Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
München, 27. Oktober 2025
Siemens Aktiengesellschaft
Der Vorstand
27.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siemens.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2218986 27.10.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Siemens legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
27.10.25
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse Europa: STOXX 50 legt zu (finanzen.at)
|
27.10.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt am Montagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
27.10.25
|DAX aktuell: DAX fester (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AGmehr Analysen
|23.10.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.25
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.10.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|247,15
|0,59%